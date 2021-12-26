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العدوان السعودي يكثف غاراته على الأحياء السكنية في صنعاء

الأحد ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

في خطوة مخالفة للقانون الدولي والانساني وبرتوكول جنيف الاول الخاص بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الذي يحظر الهجمات العشوائية على الاحياء السكنية يواصل طيران العدوان السعودي منذ اسابيع، استهداف الأحياء المدنية المتمثلة في المساكن والمنشآت والطرقات والمدارس والجامعات والاماكن الرياضية بالعاصمة اليمنية صنعاء.

العالم المشهد اليمني

وقد أدت الغارات السعودية المتتالية الى دمار واسع في البنية التحتية وضحايا كثر من المدنين.

الاعمال السعودية هذه ليست جديدة فقد استهدف الطيران السعودي منذ اليوم الاول للعدوان الاعيان المدنية بشكل مباشر، لكن الجديد هو تشدق السعودية باحترامها للقانون الدولي، وصمت وسكوت المجتمع الدولي على هذه الجرائم والمجازر التي ترتكب بشكل يومي.

وأكد ضيف البرنامج الاعلامي اليمني علي الدرواني أن السعودية لم تحقق أهدافها في حربها على اليمن وعدوانها المتواصل منذ 7 سنوات مشيرا الى أن ما فعلته السعودية في استهدافها مطار صنعاء هو أنها ألغت حتى الرحلات الأممية إليه.

واشار الدرواني الى أن إعلان القوات المسلحة اليمنية هذا اليوم عبارة عن انتقال إلى مرحلة جديدة في التصدي للعدوان وهذا ما أصبح واقعا.

ونوه ضيف البرنامج محمد مفتاح مستشار المجلس السياسي الأعلى اليمني أضرار العدوان السعودي على اليمن كبيرة وفادحة على المواطن اليمني في الأرواح والممتلكات معتبرا أن ما تقوم به السعودية في عدوانها على اليمن هو استهداف مباشر للمناطق السكنية والإنسان اليمني.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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