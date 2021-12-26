قراءات أمريكية وإسرائيلية في الإتفاق النووي الإيراني

العالم – قلم رصاص

ويرصد برنامج"قلم رصاص"، ما كتبه الروائي والصحافي الأمريكي ديفيد اغناتيوس في صحيفة الواشنطن بوست" تحت عنوان": الخطة ب المناسبة للاتفاق النووي الإيراني المحتضر، حيث قال:"إدارة بايدن وصلت الى طريق مسدود في محاولة احتواء برنامج ايران النووي المتصاعد قد تكون خطة العمل الشاملة المشتركة ميتة خنقها دونالد ترامب كانت خطوة ترامب بالتخلي عن الاتفاق النووي الغيراني حمقاء حتى من وجهة نظر العديد من كبار المسؤولين الإسرائيليين".

وتناول البرنامج ما ذكره الكاتب اغناتيوس قائلا:"الحقيقة المؤلمة هي أنه بدون قيود خطة العمل الشاملة المشتركة تقترب ايران من القدرة على الاختراق يريد بايدن إعادة بناء الحواجز التي دمرها ترامب، لكنه حتى الآن عالق في الحياد المشكلة هي أنه من الواضح أن إيران لم يردعها تهديد بايدن المصوغ بلطف.

ولفت اغناتيوس الى أن:"عجز الولايات المتحدة عن ردع إيران مقلق بما يتجاوز مستويات التخصيب أو صفائح اليورانيوم. الردع يتعلق بالصدقية - وهذا للأسف يتراجع مع إدارة بايدن. تحتاج الولايات المتحدة إلى إعادة رسم الخط بشأن برنامج إيران النووي".

وتطرق البرنامج الى ماخلص إليه اغناتيوس قائلا:" إسرائيل، التي غالباً ما توصف بأنها "حاملة طائرات غير قابلة للغرق" للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، أصبحت الدعامة للملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة ودول الخليج الفارسي الأخرى ضد إيران".

وحول وصول إدارة بايدن الى طريق مسدود في محاولة احتواء برنامج ايران النووي المتصاعد وأبعاد ذلك أكد ضيف البرنامج الباحث في الشؤون الدولية الدكتور علي فضل الله من بيروت أن كلام جو بايدن قبل حملته الانتخابية عندما وصف عام 2018 انسحاب ترامب من الاتفاق النووي المجمع عليه بموجب قرار مجلس الامن وصفه انه خطأ جسيم.

واشار فضل الله الى انه كان قد وصف رئيس وزراء الاحتلال الجولة السابعة لمحادثات جنيف وصفها ان لها تداعيات جسيمة على الأمن الاسرائيلي وهو قريب من مصطلح الرئيس الأمريكي جو بايدن.

كما سلط البرنامج الضوء على ما كتبه لورانس ج. هاس في صحيفة THE HILL الامريكية تحت عنوان "لدى إيران اسباب وجيهة للتشبث بحزم في المحادثات النووية قائلا :"لماذا لا تعقد إيران صفقة لقد اتخذ نظامها خطأ لا هوادة فيه في استئناف المحادثات بشان برنامجها النووي على الرغم من أن هذا ترك الولايات المتحدة وحلفاءها في حيرة وإحباط الا أن النظام لديه أسباب قوية للقيام بذلك".

ضيف هذه الحلقة :

الباحث في الشؤون الدولية الدكتور علي فضل الله من بيروت

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