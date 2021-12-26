الإنتخابات العراقية، عين على المحكمة الاتحادية.. هل ستشهد فيينا الجولة الأخيرة للمفاوضات عشية استئنافها؟

العالم - بانوراما

وتوقع تحالف الفتح أن تشهد جلسة الاثنين إصدار قرار نهائي على الدعوى المقدمة من رئيس التحالف هادي العامري.

وتوقعت كتلة صادقون البرلمانية ان المحكمة الاتحادية ستصدر قرارا يخص إلغاء بعض المحطات الانتخابية، وإجراء عمليات عد وفرز يدوي لمحطات أخرى لكشف عمليات التزوير والتلاعب حسب قولها.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: انطلاق جولة جديدة الإثنين من محادثات إلغاء الحظر بين إيران ومجموعة اربعة زائد واحد في العاصمة النمساوية فيينا.

ومن المتوقع ان تبحث الأطراف المشاركة في المحادثات مطالب الوفد الإيراني الذي شدد على ضرورة أن تعترف الولايات المتحدة بخطئها بالإنسحاب من الإتفاق النووي.

وأن تعلن رفع جميع أنواع الحظر المفروض على إيران فورا، وأن تقدم الضمانات اللازمة بعدم إنسحاب أحادي لأي إدارة أمريكية قادمة من الاتفاق النووي.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.