حماس تنعى الاسقف توتو وتصفه بالمدافع الصلب عن فلسطين

العالم- فلسطين المحتلة

وقالت الحركة في بيان صحفي: "ننعى كبير أساقفة جنوب إفريقيا المناضل ‏ديسموند توتو، ونتقدّم لعائلته، ولحكومة ولشعب جنوب إفريقيا الصديق، بالتعازي ‏الحارّة لرحيله".‏

وأضافت "لقد خسرت فلسطين كما جنوب إفريقيا، مناضلًا عنيدًا، وقامة كبيرة في الدفاع عن ‏حقوق الإنسان، ومناهضة العنصرية، ومدافعًا صلبًا عن القضية الفلسطينية، في العديد ‏من المحافل والمنابر الدولية".‏

وتابعت "ارتقى القس ديسموند توتو، بعد مشوار طويل من النضال، ورفض الجرائم ‏والعنصرية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني".

وأكدت الحركة أن سيرة توتو، "ستبقى نبراسًا لأنصاره، ‏ومحبيه، وشعب جنوب إفريقيا الصديق، حتى تتحقق آماله في إنهاء الاحتلال ‏الإسرائيلي، وأن ينعم شعبنا الفلسطيني بالحرية".

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وأعلنت الرئاسة في جنوب أفريقيا، صباح اليوم، عن وفاة كبير أساقفة البلاد ديسموند توتو، الحائز على جائزة نوبل للسلام، وأحد المناضلين السابقين من أجل إنهاء سياسة الفصل العنصري، كما اشتهر بتأييده للقضية الفلسطينية.

يشار إلى أن توتو، أصبح في عام 1976، أسقفا بمملكة ليسوتو التابعة لجنوب أفريقيا، وبعد سنتين كان أول أسود يتولى رئاسة مجلس الكنائس بجنوب أفريقيا، وتزامن ذلك مع نشاطه في الحركة المنادية بحقوق السود في بلاده.

اشتهر توتو بتأييده للنضال السلمي، ومعارضته سياسة التمييز العنصري (أبرتهايد) في جنوب أفريقيا.

كما اشتهر أيضا بتأييده للقضية الفلسطينية، فكان يرى أن العنف الإسرائيلي لا يمكن أن يولد إلا المزيد من الكراهية والعنف المتبادل.

وفي 2002، قال إن "سياسة إسرائيل لا تضاهيها إلا سياسة التمييز العنصري التي كانت سائدة في بلاده ضد السود".