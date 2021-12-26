أميرعبداللهيان يدعو لرفع مستوى التعاون بين طهران ومسقط

العالم - إيران

جاء ذلك خلال مباحثات نائب وزير الخارجية العماني للشؤون السياسية الشيخ خليفة الحارثي مع أميرعبداللهيان، اليوم السبت بطهران.

ويزور الحارثي على رأس وفد إيران لحضور اجتماع "اللجنة المشتركة للمشاورات الستراتيجية بين إيران وعمان".

وأكد وزير الخارجية الإيرانية، في هذا اللقاء، على تحسين وتطوير العلاقات الإيرانية مع دول الجوار باعتباره أحد اولويات السياسة الخارجية لحكومة آية الله رئيسي؛ مبينا أن سلطنة عمان تحظى بمكانة خاصة بين سائر الجيران.

ودعا أميرعبداللهيان مسؤولي البلدين إلى بذل جهود مشتركة من أجل النهوض بالتعاون التجاري وصولا لمستوى العلاقات الوطيدة التي تجمع بين الجمهورية الإسلامية وسلطنة عمان.

ولفت وزير الخارجية الإيرانية، أن طهران تلتزم بالحوار والاحتكام إلى الطرق السياسية لحل المشاكل الثنائية والإقليمية؛ وهي مستعدة للتشاور مع دول المنطقة من أجل الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية.

كما تطلع إلى تظافر الجهود بين جميع دول المنطقة وتاكيدا سلطنة عمان بهدف توفير الظروف اللازمة لحل الأزمة في اليمن.

إلى ذلك، أعرب نائب وزير الخارجية العماني عن أمله في تسوية الأزمة اليمنية بأقصر وقت ممكن.

وأكد الحارثي خلال اللقاء مع أميرعبداللهيان اليوم، على ترحيب سلطنة عمان بالطرق السلمية والمفاوضات الهادفة إلى تقليص المشاكل الراهنة في المنطقة.