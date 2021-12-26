شاهد.. العميد سريع يكشف عن عملية عسكرية واسعة في الجوف

العالم - اليمن

وقال العميد سريع في بيان: نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية فجر الصحراء وأدت إلى تحرير منطقة اليتمة وما جاورها بالجوف ودحر قوات العدو وأتباعه من المرتزقة والعملاء.

واوضح ان مساحة المنطقة التي تم تحريرها في عملية فجر الصحراء تقدر بأكثر من 1200 كم2، مؤكدا ان محافظة الجوف باتت محررة بالكامل عدا بعض المناطق الصحراوية.

واشار الى ان عملية فجر الصحراء أدت إلى تكبيد قوات العدو خسائر فادحة واغتنام كميات كبيرة من الأسلحة، محذرا اننا سنواجه التصعيد بالتصعيد ولن نتردد في تنفيذ المزيد من العمليات النوعية خلال الفترة المقبلة ضمن دفاعنا المشروع عن الشعب والوطن.

واكد : نحن بصدد الانتقال إلى مرحلة جديدة من التصدي المشروع للعدوان ونهيب بكافة اليمنيين إلى المشاركة الفاعلة في معركة الحرية والاستقلال قائلا: نطمئن أبناء شعبنا الصامد الصابر المجاهد أننا نمتلك الخيارات المناسبة للتصدي للعدو المجرم والرد على كل جرائمه واعتداءاته.

وتابع : سيتم الإعلان عن تفاصيل عملية فجر الصحراء في إيجاز صحفي خلال الأيام القادمة.

وهذا هو نص البيان:

بسمِ الله الرحمن الرحيم

نجحتْ قواتُنا المسلحةُ بعونِ اللهِ تعالى في تحريرِ منطقةِ اليتمةِ وما جاورَها بمحافظةِ الجوفِ ودحرِ قواتِ العدوِّ وأتباعِه من المرتزقةِ والخونةِ والعملاءِ في عملية عسكرية واسعة(عملية فجر الصحراء )

وقدْ أدتِ العمليةُ إلى

تحريرِ كاملَ منطقةِ اليتمةِ وما جاورَها وبمساحةٍ إجماليةٍ تقدرُ بأكثر من 1200 كم٢

تكبيدِ قواتِ العدو خسائرَ فادحة

اغتنامِ كمياتٍ كبيرةٍ من الأسلحةِ

وبهذا تكونُ محافظةُ الجوفِ محررةً بالكاملِ عدا بعضُ المناطقِ الصحراوية.

إن القواتِ المسلحةَ بعونِ اللهِ تعالى وهي اليومَ تواجهُ التصعيدَ بالتصعيدِ لن تترددَ في تنفيذِ المزيدَ من العملياتِ العسكريةِ النوعيةِ خلالَ الفترةِ المقبلةِ ضمن دفاعِها المشروعِ عن الشعبِ والوطن.

إن القواتِ المسلحةَ وهي بصددِ الانتقالِ إلى مرحلةٍ جديدةٍ من التصدي المشروعِ للعدوانِ، تهيبُ بكافةِ اليمنيينَ الاحرارِ إلى المشاركةِ الفاعلةِ في معركةِ الحريةِ والاستقلال.

وتطمئنُ القواتُ المسلحةُ أبناءَ شعبِنا الصامدِ الصابرِ المجاهدِ بأنها تمتلكُ الخياراتِ المناسبةَ للتصدي للعدوِّ المجرمِ والردِ على كل جرائمهِ واعتداءتِه.

وسوفَ يتمُّ إعلانُ تفاصيلَ العمليةِ في إيجازٍ صحفيٍ خلالَ الأيامِ القادمةِ إن شاءَ الله.

عاش اليمنُ حراً عزيزاً مستقلا

والنصرُ لليمنِ ولكلِ أحرارِ الأمة

صنعاء الثاني والعشرين من شهر جماد الأول 1443هجرية

الموافق للسادس والعشرين من ديسمبر 2021 ميلادية

صادرٌ عن القواتِ المسلحةِ اليمنية