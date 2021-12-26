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روسيا: بايدن لن يلغي العقوبات ضد موسكو بل فرضها لتستمر

روسيا: بايدن لن يلغي العقوبات ضد موسكو بل فرضها لتستمر
الأحد ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٢٩ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، إن روسيا تدرك أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يلغي العقوبات المفروضة على روسيا، بل من المرجح أن تظل سارية لفترة طويلة.

العالم ـ أوروبا

قال بيسكوف إن هناك "العديد من الإجراءات مقننة، مما يعني أن الرئيس (الأمريكي) لا يمكنه التصرف إلا في حدود القوانين والأفعال التي أقرها الكونغرس. وربما ترجع هذه (العقوبات) إلى المواجهة السياسية بين الجمهوريين والديمقراطيين، لذلك لا يمكن للرئيس (الأمريكي) أن يقرر إلغاءها جميعا".

وأضاف "نحن نفهم ذلك جيدًا وندرك أنه سيتعين علينا أن نعيش فترة طويلة مع هذه العقوبات".

وأشار بيسكوف إلى أن "(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين و(الرئيس الأمريكي جو) بايدن طورا حوارا جيدا وطرحا أفكارهما بطريقة بناءة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اشار خلال حديث تلفزيوني أجراه على هامش مؤتمره السنوي الكبير، إلى "إن ردنا، في حال رفضت الولايات المتحدة وحلف الناتو تقديم ضمانات أمنية لروسيا، قد يكون مختلفا تماما، وسيتوقف على توصيات الخبراء العسكريين".

وأعرب بوتين عن سعي روسيا إلى "إحراز نتيجة دبلوماسية تفاوضية سيتم تثبيتها قانونيا في الوثائق التي اقترحناها"، في إشارة إلى مسودتي الاتفاقيتين اللتين عرضت موسكو على الولايات المتحدة والناتو توقيعهما، بغية وضع نظام ضمانات أمنية لخفض التوترات العسكرية في أوروبا.

وتقضي هذه الاقتراحات بتكثيف التنسيق بين الطرفين بهدف تفادي أي حوادث عسكرية خطيرة، والحد من نشر أسلحة استراتيجية مثل القاذفات الثقيلة والصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، في مناطق محددة، مع تعهد الناتو بعدم مواصلة تمدده شرقا وعدم منح أوكرانيا العضوية فيه.

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