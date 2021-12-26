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في تطور خطير..

تركيا تدرب مسلحين في إدلب على المدرعات والدبابات!

تركيا تدرب مسلحين في إدلب على المدرعات والدبابات!
الأحد ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٥٠ بتوقيت غرينتش

أفاد نشطاء مقربون من الجماعات المسلحة في سوريا بأن القوات التركية تدرب مئات المسلحين الموالين لها في محافظة إدلب على استخدام معدات قتالية تركية الصنع منها دبابات.

العالم - سوريا

وذكر "المرصد السوري" المعارض، اليوم الأحد أن 400 من عناصر فصائل تنظيم ما يسمى "الجيش الوطني" المدعوم من قبل أنقرة يخضعون لدورية تدريبية على استخدام سلاح المدرعات والمجنزرات تركية الصنع في معسكر المسطومة بإدلب، بما يشمل تدريب طواقم للدبابات ما يعد الحالة الأولى من نوعها.

وذكرت مصادر "المرصد" أن القوات التركية تدرب كوادر قادرة على استخدام مختلف أنواع الأسلحة والمجنزرات، تمهيدا لزجهم في المعارك كي لا تكون هناك حاجة لانتشار جنود أتراك في الخطوط الأمامية.

ولفت "المرصد" إلى أن تركيا كانت قد دربت 200 مسلح سوري على استعمال مختلف أنحاء الأسلحة مضادة للدروع.

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