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العميد سريع: عملية فجر الصحراء تكللت بتحرير كامل منطقة اليتمة بالجوف

الأحد ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٤١ بتوقيت غرينتش

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