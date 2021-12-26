الاعلام الامني العراقي يصدر بيانا بشأن العمليات بجبال حمرين

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وقالت الخلية في بيان ، إنه "لاسناد القطعات الأرضية ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى والتي باشرت ، اليوم الأحد، بعملية أمنية واسعة، نفذ سلاح القوة الجوية 14 ضربة جوية دقيقة بواسطة طائرات L_159 وF_16 ، أسفرت عن تدمير مجموعة من الكهوف والاوكار للإرهابيين في جبال حمرين".



وأكدت، أن "القوات الأمنية عازمة على مطاردة العناصر الإرهابية وفي مختلف الظروف والمناطق وسيكون هناك عمليات استباقية أخرى وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لدك أوكار الإرهابيين بناءً على خطة مكثفة معدة لهذا الغرض".

هذا وفي وقت سابق وصل نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، إلى محافظة ديالى؛ للاشراف على عملية أمنية واسعة في سلسلة جبال حمرين.

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "الشمري وصل قاطع عمليات ديالى للاشراف على تنفيذ عملية امنية مشتركة من عدة محاور بين قوات الجيش وقوات التدخل السريع وجهاز مكافحة الارهاب والحشد الشعبي".



وأشار إلى أن "العملية تهدف الى تعقب عناصر بقايا داعش الإرهابي"، مبيناً أنه "تم تنفيذ ضربات جوية صباح اليوم اعقبتها القطعات البرية بتمشيط كامل للمناطق الوعرة في سلسلة جبال حمرين".