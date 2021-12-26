سوريا: بيان هام بشأن توزيع حصص مازوت التدفئة

العالم - سوريا

وجاء في بيان نشرته الوزارة على صفحتها على الفيس بوك أنه في إطار خطة الوزارة للقيام بدورها في إيصال مازوت التدفئة للمواطنين ولضمان وصول مستحقات الجميع قامت مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات بالإشراف والمتابعة على عمليات التوزيع حيث تم رفع نسبتها حتى تاريخه في دمشق 81 بالمئة وريف دمشق 75 بالمئة وحمص 79 بالمئة وحلب 55 بالمئة وحماة 75 بالمئة وريف اللاذقية 98 بالمئة ومدينة اللاذقية 73.68بالمئة وطرطوس 85 بالمئة والسويداء 98 بالمئة ودير الزور 58.1 بالمئة ودرعا 90 والقنيطرة 99.5 بالمئة.

ولفتت الوزارة إلى أنها ستتابع عمليات التوزيع حتى تبلغ النسبة 100 بالمئة وكل شخص لم يحصل على مستحقاته يمكنه التواصل مع الوزارة عبر الصفحات الرسمية لها أو عبر المديريات في المحافظات كي يتم تأمين المادة له.