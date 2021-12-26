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برلماني لبناني: هناك فريق يشكل رأس حربة لمشروع أمريكي سعودي

برلماني لبناني: هناك فريق يشكل رأس حربة لمشروع أمريكي سعودي
الأحد ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٣٥ بتوقيت غرينتش

قال البرلماني اللبناني حسن عز الدين، الأحد، إن بلاده فيها فريقان أحدهما يمثل الانتماء الوطني الآخر "يشكل رأس حربة لمشروع أمريكي سعودي"، وهو حزب "القوات اللبنانية".

العالم- لبنان

جاء ذلك خلال لقاء عقده عز الدين، عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" (التابعة لحزب الله)، في مجمع الإمام الحسين بمدينة (جنوب)، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وأوضح عز الدين قائلا: "في لبنان فريقان أحدهما يراهن على الخارج، ويشكل رأس حربة لمشروع أميركي سعودي، وهو حزب القوات اللبنانية (بزعامة سمير جعجع) ومن يتحالف معه".

وأضاف: "الفريق الآخر يشكل انتماءً وطنيًا لهذا البلد ومستعد لبذل كل ما يستطيع لبناء دولة لبنان".

وتابع: "نواجه اليوم أشرس أنواع الحروب وهي الحرب الاقتصادية المحرمة دوليا، علما أن أمريكا وحلفاءها جربوا علينا كل الحروب العسكرية والأمنية والثقافية والإعلامية، لكنهم لم يحصدوا إلا الخيبة والحسرة".

وتمارس الولايات المتحدة سياسة الخنق والحصار والعقوبات على اللبنانيين وتحاول تحميل المقاومة الاسلامية "حزب الله" المسؤولية بهدف تصفية حاضنتها الشعبية وهو ما فشلت به فشلا ذريعا حتى الآن.

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برلماني لبناني: هناك فريق يشكل رأس حربة لمشروع أمريكي سعودي

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