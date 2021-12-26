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مراسل العالم: إصابة 7 مدنيين جراء استهداف سيارتهم التي كانت تحمل مواد غذائية من قبل العدوان الأمريكي السعودي في قرية الذنبة غرب تعز

الأحد ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

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