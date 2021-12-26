الأحد ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١
٠٥:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الإعلام اليمني في صنعاء: المعركة في مأرب قائمة مع تحالف العدوان بغطاء جوي أميركي ومشاركة الجماعات التكفيرية

الأحد ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الناشطة علياء الهذلول تعلن عن موعد زيارتها إلى السعودية

الجزائر.. النيابة تطلب معاقبة معارض بالسجن 3 سنوات بتهمة إهانة الرئيس

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 26-12-2021

قوات الاحتلال تنتهك المياه الإقليمية اللبنانية واطلاق قنابل مضئية

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 26-12-2021

بمناسبة العام الجديد وذكرى ولادة السيد المسيح.. القضاء الإيراني يمنح سجناء مسيحيين إجازة لمدة 10 أيام