العالم - سوريا

وقالت مصادر محلية لسانا إن هجوماً بالأسلحة المختلفة شنته الفصائل الشعبية على مقر تابع ل"قسد" في بلدة جزرة البوحميد بريف دير الزور الغربي ما أدى إلى تدمير جزء منه.

ولفتت المصادر إلى أن "قسد" استقدمت تعزيزات إلى البلدة وشنت حملات مداهمة وتفتيش لعدد من منازل البلدة واختطفت عدداً من المواطنين واقتادتهم إلى أحد مقراتها في المنطقة.

وتتواصل الهجمات على تحركات ومواقع مسلحي "قسد" ضمن المناطق التي ينتشرون فيها بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي في الجزيرة السورية وغالباً ما تسفر هذه الهجمات عن إيقاع قتلى ومصابين في صفوف الميليشيا وإعطاب آليات لهم.