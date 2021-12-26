التحالف الامريكي يقول بأن قواته القتالية رحلت من العراق

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وقال التحالف في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): "اعتبارا من 9 كانون الأول/ ديسمبر، لم تعد هناك قوات أمريكية أو قوات للتحالف تخدم بدور قتالي في العراق، لقد كنا متقدمين على الجدول الزمني وقمنا بتنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في الحوار بين الولايات المتحدة والعراق في حزيران/ يوليو 2021"، بحسب تعبيره.

وأضاف، أنه "كان الانتقال المبكر ممكنا بسبب التقدم الهائل الذي حققته قوات الأمن العراقية، بما في ذلك قوات البشمركة، في تطوير القدرة والقابلية على قيادة القتال ضد عصابات داعش الإرهابية".

وتابع: "وبالنسبة للقوات الأمريكية وقوات التحالف المتبقية في العراق، فإن المهمة الأساسية هي تقديم المشورة والمساعدة وتمكين قوات الأمن العراقية من الحفاظ على الهزيمة الدائمة لداعش"، على حد قوله.