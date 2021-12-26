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مراسل العالم: إصابة 5 أشخاص في هجوم بالسلاح الأبيض على المصلين في مسجد الامام علي (ع) بولاية قندهار الأفغانية

الأحد ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

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