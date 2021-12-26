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أوروبا
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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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وزارة الصحة: ندين بشدة هذا العمل الإرهابي الغادر والجبان والذي يُمثل تعدياً وانتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية والأعراف والقيم الإنسانية
الصحة اليمنية: طيران العدوان السعودي استهدف طاقم طبي في مديرية مقبنة بمحافظة تعز أثناء قيامه بواجبه الإنساني
مراسلة العالم: أضرار كبيرة في منازل وممتلكات المواطنين بمديرية معين في صنعاء إثر تجدد غارات طيران العدوان السعودي على العاصمة اليمنية
الأمم المتحدة تعرب عن "صدمتها" إثر تقارير عن مجزرة بحق مدنيين في ميانمار
مراسل العالم: امام جماعة مسجد الامام علي (ع) من بين جرحى الهجوم على المصلين في قندهار وتم نقل المصابين الى المشفى
مراسل العالم: إصابة 5 أشخاص في هجوم بالسلاح الأبيض على المصلين في مسجد الامام علي (ع) بولاية قندهار الأفغانية
وزير الإعلام اليمني في صنعاء: واشنطن دخلت بشكل مباشر عبر الضغوط لوقف معركة مأرب بعد انتصارات الجيش واللجان الشعبية
وزير الإعلام اليمني في صنعاء: المعركة في مأرب قائمة مع تحالف العدوان بغطاء جوي أميركي ومشاركة الجماعات التكفيرية
مراسل العالم: إصابة 7 مدنيين جراء استهداف سيارتهم التي كانت تحمل مواد غذائية من قبل العدوان الأمريكي السعودي في قرية الذنبة غرب تعز
العميد سريع: عملية فجر الصحراء تكللت بتحرير كامل منطقة اليتمة بالجوف
وزارة الصحة: ندين بشدة هذا العمل الإرهابي الغادر والجبان والذي يُمثل تعدياً وانتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية والأعراف والقيم الإنسانية
الأحد ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش
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