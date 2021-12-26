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مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني: لن نكون رهينة مهل وهمية

مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني: لن نكون رهينة مهل وهمية
الأحد ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٠٢ بتوقيت غرينتش

أكد مصدر مقرب من فريق التفاوض الايراني أن الفريق الإيراني ذاهب إلى فيينا بقوة وجاهزية وسيبقى في المدينة طالما كان ذلك ضروريا لمواصلة المحادثات وقال: "لن نكون رهينة المهل الوهمية".

العالم - ايران

وقال هذا المصدر المقرب من فريق التفاوض الإيراني مساء اليوم الاحد: "بالاتفاق على القضايا العامة والهيكلية في الجولة السابقة من المحادثات، سيناقش المفاوضون مضمونها في الجولة المقبلة. إذا كانت الأطراف الأخرى مستعدة للتركيز على الحوار الموضوعي ، فيمكننا المضي قدمًا."

وأضاف: "الفريق الإيراني ذاهب إلى فيينا بقوة وجاهزية وسيبقى في هذه المدينة طالما كان ذلك ضروريا لمواصلة المحادثات".

وتابع: "إيران ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق جيد في أقصر وقت ممكن ، لكنها لن تكون اسيرة مهل وهمية وهذه المهل لن تغير خطوطها الحمراء". بالنسبة لنا لا توجد لدية حالة اضطرارية.

وأضاف: "التقدم المحرز في النصوص المتعلقة بالقضايا النووية في الجولة السابقة يشير إلى تفاعل إيران الجاد". والآن جاء دور الأطراف الاخرى لإبداء حسن نيتها فيما يتعلق بقضايا الحظر . التقدم في الجولة القادمة يعتمد على نهج الجانب الآخر."

وقال المصدر بشأن اشكالات الجانب الإيراني على الفريق الفرنسي في المفاوضات: "لن نحكم الآن. نحن ننتظر لنرى ما إذا كانوا سيلعبون دور تدمير الاتفاقية أو الترتيب لعقد الاتفاق في الجولة المقبلة من المفاوضات."

الجدير بالذكر إن الجولة الثامنة من المحادثات بين ممثلي إيران ومجموعة 4 + 1 ستبدأ غدا (الاثنين) في فيينا.

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