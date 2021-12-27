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145 منظمة تدعو لحماية أممية عاجلة للفلسطينيين من اعتداءات المستوطنين

145 منظمة تدعو لحماية أممية عاجلة للفلسطينيين من اعتداءات المستوطنين
الإثنين ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:١٥ بتوقيت غرينتش

دعت شبكة منظمات أهلية فلسطينية، الأحد، الأمم المتحدة إلى توفير حماية أممية عاجلة للمدنيين الفلسطينيين من اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين التي تتم بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

العالم - فلسطين

وفي بيان لها، دعت الشبكة -التي تضم 145 منظمة- إلى تحرك فوري لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين، خاصة شمالي الضفة.

وشددت على أن الأمم المتحدة مطالبة باتخاذ التدابير العاجلة لتوفير الحماية الدولية، والعمل بكل السبل المتاحة لإلزام قوة الاحتلال بوقف ممارساتها التي ترتقي لجرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني.

ووصفت الشبكة هذه الاعتداءات بأنها انفلات عنصري للمستوطنين ضمن حرب مفتوحة وممنهجة، وهي ليست عمليات فردية أو منفصلة عن سياق متواصل من الاعتداءات والتطهير العرقي، التي تشمل أيضا مدينة القدس المحتلة ومحيطها ومقدساتها وسائر الأراضي الفلسطينية.

ودعت الشبكة إلى تشكيل جبهة دولية واسعة لإنهاء الاحتلال، وتوسيع حملات التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، انتصارا لقيم الإنسانية والعدالة والحقوق، وللعمل على محاكمة ومحاسبة القوة القائمة بالاحتلال، وفق البيان.

وأُنشئت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في سبتمبر/أيلول 1993، بعد توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير و"إسرائيل"، وهي تجمع ديمقراطي مدني مستقل يهدف لتمكين المجتمع الفلسطيني في إطار تعزيز المبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة واحترام حقوق الإنسان، وفق موقع الشبكة.

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145 منظمة تدعو لحماية أممية عاجلة للفلسطينيين من اعتداءات المستوطنين

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