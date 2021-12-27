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روسيا والسودان تبحثان ترتيبات عقد لجنة التشاور السياسي

روسيا والسودان تبحثان ترتيبات عقد لجنة التشاور السياسي
الإثنين ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش

بحث وكيل وزارة الخارجية السودانية، عبد الله عمر بشير، مع السفير الروسي لدى الخرطوم، فلاديمير جيلتوف، ترتيبات عقد لجنة التشاور السياسي لروسيا والسودان في سبتمبر المقبل.

العالم - السودان

وذكرت وكالة "سونا" السودانية الرسمية، أن اللقاء تناول "العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، حيث أشاد الوكيل بمستوى العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، مثمنا وقوف روسيا إلى جانب السودان في كثير من المواقف الدولية".

كما أحاط بشير جيلتوف "بالتطورات السياسية الأخيرة التي شهدتها البلاد، وترتيبات العودة إلى مسار الانتقال الديمقراطي"، مشيرا إلى "الجهود التي يضطلع بها رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، هذه الأيام ومساعيه في تشكيل الحكومة الجديدة".

من جانبه جدد السفير الروسي، "دعم بلاده الثابت للسودان في مختلف المجالات"، مشيرا إلى "أهمية التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية".

كما أكد جيلتوف "استعداد روسيا للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمنح شحنات من القمح للسودان في نهاية هذا العام".

وشدد اللقاء على "ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات لجان التشاور السياسي التي عقدت في سبتمبر الماضي في موسكو، والترتيب لانعقاد الجولة المقبلة في الخرطوم في سبتمبر من العام القادم".

وأضافت الوكالة، أن اللقاء أكد على "استئناف اجتماعات اللجان الوزارية المشتركة بين البلدين فور تشكيل الحكومة الجديدة".

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روسيا والسودان تبحثان ترتيبات عقد لجنة التشاور السياسي