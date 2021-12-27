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الصحة اللبنانية: تسجيل 1311 إصابة كورونا جديدة و15 حالة وفاة

الصحة اللبنانية: تسجيل 1311 إصابة كورونا جديدة و15 حالة وفاة
الإثنين ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش

أصدرت وزارة الصحة اللبنانية تقريرها اليومي حول إصابات كوفيد-19 وجاء فيه أن عدد الحالات المثبتة بلغ 1311 حالة منها 1177 حالة محلية و134 حالة وافدة. أما عدد الوفيات فبلغ 15 حالة.

العالم-لبنان

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