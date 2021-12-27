4 شروط تحددها تركيا للانسحاب من سوريا

العالم - سوريا

وحسب موقع "وكالة اوقات الشام الاخبارية" السورية، زعمت صحيفة “حرييت” التركية عن مصادر خاصة أن الوجود العسكري التركي على الخط الحدودي في سوريا هو ضد التنظيمات الإرهابية (في إشارة إلى تنظيم بي كا كا) التي تقول أنقرة أنه يستهدف وحدة أراضي تركيا بالدرجة الأولى.

وبينت المصادر للصحيفة التركية أن شروط أنقرة للانسحاب من سوريا يتم إيصالها بشكل واضح إلى الأطراف المتحاورة في كل لقاء يخص سوريا، لكن على الرغم من ذلك تستمر بعض الجماعات متعمدة بنقل ما أسمتها بـ“رسائل واضحة للغاية” بطريقة يمكن تفسيرها بشكل مختلف.

شروط انسحاب القوات التركية من سوريا

أوضحت “حرييت” أن شروط انسحاب تركيا من سوريا تكمن في أربعة بنود:

1- توافق جميع الأطراف السورية على الدستور الجديد بما يحمي حقوق كل شرائح المجتمع.

2- إقامة نظام انتخابي تتمكن فيه كل فئات المجتمع من المشاركة بحرية.

3- تشكيل حكومة شرعية عقب هذه الانتخابات.

4- قيام الحكومة الشرعية بالقضاء على المنظمات الإرهابية التي تستهدف وحدة أراضي تركيا على الخط الحدودي مع سوريا ووضع ذلك موضع التنفيذ.

وأشارت الصحيفة إلى أن أنقرة ذكرت أنه في حال استيفاء هذه الشروط الأربعة ستختفي أسباب وجود الجنود الأتراك على الأراضي السورية، كما قامت بالتأكيد على أن هذه هي الرسائل التي سُلمت للمشاركين في اجتماع أستانا في العاصمة “نور سلطان”.