سلطنة عمان تضع شروطا لدخول البلاد

العالم - عمان

وقالت اللجنة، في بيان عقب اجتماع لها، إنها قررت "عدم السماح بدخول سلطنة عمان لغير المواطنين إلا لمن يبرز شهادة سلبية فحص كورونا عند القدوم، على أن يكون الفحص قد أجري خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة قبل الوصول".

كما قررت اللجنة إلغاء العمل بقرار تعليق دخول السلطنة من الدول التي تم الإعلان عنها مسبقاً، والتي انتشر فيها المتحور "أوميكرون"، وهي: جنوب أفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي وليسوتو وإيسواتيني وموزمبيق.

وحسب البيان، أكدت اللجنة العليا أن التطعيم بلقاح كورونا بات شرطاً للسماح بدخول المؤسسات العامة والمنشآت الخاصة.

وشددت على ضرورة التزام الإجراءات الوقائية المتبعة عند زيارة المؤسسات العامة والمنشآت الخاصة.

وفي 24 ديسمبر الجاري، قالت وزارة الصحة العمانية إنها قدّمت أكثر من 6 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا حتى الـ21 من الشهر الجاري.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن أكثر من 55 ألفاً في سلطنة عمان حصلوا على الجرعة المعززة (الثالثة).

وأشارت إلى أن 3.123.613 حصلوا على الجرعة الأولى، و2.898.381 حصلوا على الجرعتين.

وبلغت نسبة من تلقوا الجرعة الأولى 93% من المستهدفين، فيما بلغت نسبة من تلقوا الجرعتين 86%، وبلغت نسبة من تلقوا الجرعة المعززة 2%، وفق بيان الوزارة.

وفرضت عمان، الأسبوع الماضي، عدداً من القيود للحد من انتشار المتحور الجديد من كورونا "أوميكرون".

وأوجبت هيئة الطيران المدني العُماني على المسافرين إجراء فحص "PCR" قبل الوصول إلى مطارات سلطنة عُمان، والحصول على بطاقة تسجيل مسافر الإلكترونية قبل موعد الإقلاع بـ48 ساعة.

كما شملت الشروط إرفاق المسافرين شهادة التحصين ضد فيروس كورونا وفقاً لما هو معتمد في عُمان، واستمارة فحص "PCR" بنتيجة سلبية قبل الوصول إلى المطار.

وتم إبلاغ منظمة الصحة العالمية عن المتحور الجديد للمرة الأولى من جنوب أفريقيا، يوم 24 نوفمبر الماضي.