ازدحامات مرورية خانقة تشل حركة السير في اغلب شوارع بغداد

العالم - العراق

** غلـــق جسر الجمهورية لوجود مظاهرات

** باب الشرجي مزدحم جدا

** شارع المطار باتجاه سريع البياع المتجه لجامعة بغداد ازدحام

** شارع المطار جسر حي العامل مزدحم جدا

** تقاطع المصافي من الصعدة ومدخل سريع الدورة ،باتجاه الطابقين ،قفل كله

** طريق الخروج من الفخامة مزدحم جدا

** من قبل كليه الفراهيدي الى سيطره ام الطبول قافل

** الطابقين ازدحام شديد جدا

** سريع الدوره قافل باتجاه بغداد الجديده الازدحام واصل لجسر الجمعية

** ازدحام كرادة مريم

** دخول شارع المطار من جهة ام الطبول الازدحام واصل لجسر الجادرية الساعة 7:45