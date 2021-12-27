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ازدحامات مرورية خانقة تشل حركة السير في اغلب شوارع بغداد

ازدحامات مرورية خانقة تشل حركة السير في اغلب شوارع بغداد
الإثنين ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٧ بتوقيت غرينتش

تحت عنوان "زحامات خانقة تشل حركة السير في اغلب شوارع بغداد"، دون موقع "السومرية نيوز" عدة اختناقات على موقعه كما هي مدرجة أدناه.

العالم - العراق

** غلـــق جسر الجمهورية لوجود مظاهرات

** باب الشرجي مزدحم جدا

** شارع المطار باتجاه سريع البياع المتجه لجامعة بغداد ازدحام

** شارع المطار جسر حي العامل مزدحم جدا

** تقاطع المصافي من الصعدة ومدخل سريع الدورة ،باتجاه الطابقين ،قفل كله

** طريق الخروج من الفخامة مزدحم جدا

** من قبل كليه الفراهيدي الى سيطره ام الطبول قافل

** الطابقين ازدحام شديد جدا

** سريع الدوره قافل باتجاه بغداد الجديده الازدحام واصل لجسر الجمعية

** ازدحام كرادة مريم

** دخول شارع المطار من جهة ام الطبول الازدحام واصل لجسر الجادرية الساعة 7:45

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ازدحامات مرورية خانقة تشل حركة السير في اغلب شوارع بغداد

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