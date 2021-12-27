ازدحامات مرورية خانقة تشل حركة السير في اغلب شوارع بغداد

العالم - العراق
** غلـــق جسر الجمهورية لوجود مظاهرات
** باب الشرجي مزدحم جدا
** شارع المطار باتجاه سريع البياع المتجه لجامعة بغداد ازدحام
** شارع المطار جسر حي العامل مزدحم جدا
** تقاطع المصافي من الصعدة ومدخل سريع الدورة ،باتجاه الطابقين ،قفل كله
** طريق الخروج من الفخامة مزدحم جدا
** من قبل كليه الفراهيدي الى سيطره ام الطبول قافل
** الطابقين ازدحام شديد جدا
** سريع الدوره قافل باتجاه بغداد الجديده الازدحام واصل لجسر الجمعية
** ازدحام كرادة مريم
** دخول شارع المطار من جهة ام الطبول الازدحام واصل لجسر الجادرية الساعة 7:45