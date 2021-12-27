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مراسل العالم:القوات الامنية العراقيه تغلق بوابات المنطقة الخضراء تزامنا مع اعلان موقف المحكمة الاتحادية المرتقب حول الانتخابات

الإثنين ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش

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