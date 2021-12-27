وزير الطرق الايراني يلتقي الرئيس العراقي

العالم - ايران

وجرى في هذا اللقاء التأكيد على العلاقات الثنائية القوية بين البلدين وسبل تطويرها في جميع المجالات بما يعود بالنفع على البلدين.

وتم في هذا اللقاء ايضا بحث سبل تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري في مجالات النقل الجوي والبري من خلال الخطط والمشاريع الاستثمارية والخدمية.

كما التقى وزير الطرق الإيراني، في بغداد، بنظيره العراقي ناصر حسين الشبلي، وبحث معه التعاون المشترك في مجال النقل.

واشار قاسمي في تصريح للتلفزيون الى لقائه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقيين في بغداد وقال: لقد كان لنا اليوم اجتماع جيد جدا مع رئيس الوزراء العراقي الذي ادى دعمه للاتفاقية المتعلقة بتنفيذ الخط السككي "شلمجة-البصرة" الى توقيعه تاليا.

واضاف: انه تم خلال اللقاء ايضا البحث حول العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات ومستقبل العلاقات الاقتصادية ومن الطبيعي ان العراق اليوم هو في مرحلة اعادة الاعمار وتقرر ان تكون للشركات الايرانية مشاركة اكبر في هذه العملية.

وتابع وزير الطرق: كانت لنا اليوم ايضا محادثات جيدة جدا مع الرئيس العراقي خاصة فيما يتعلق بالقضايا العامة للعلاقات بين البلدين ورفع مستوى التبادل التجاري ودعم مشروع "شلمجة-البصرة" السككي وكذلك موضوع النقل الجوي بين البلدين حيث يبلغ عدد الرحلات الجوية نحو 100 رحلة وتقرر مضاعفة العدد قريبا الى نحو 200 رحلة يوميا.

وقال: لقد تباحثنا كذلك حول العلاقات الطرقية بين البلدين ومختلف القضايا الاخرى حيث نامل بان تحظى التوافقات الحاصلة بدعم رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية في العراق.