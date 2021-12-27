شاهد.. إنهيار سدين بسبب الفيضانات في البرازيل

العالم – خاص بالعالم

أمطار غزيرة وفيضانات وإنهيار سدين شمال شرق البرازيل ... عاشت ولاية باهيا بشمال شرق البرازيل منذ يوم السبت حالة طوارئ مستمرة بعد هطول أمطار غزيرة على مدى أسابيع، أدت إلى غمر أنهار محلية ممتلئة بالفعل، وهو ما أنذر بوقوع فيضانات عارمة. وانهار سد إيجوا الذي يقع بالقرب من مدينة فيتوريا دا كونكيستا في جنوب باهيا ليلة السبت، مما دفع السلطات إلى إجلاء السكان المعرضين للخطر على امتداد النهر، لا سيما في بلدة إيتامبي.

وانهار صباح الأحد سد ثان بسبب ارتفاع مناسيب المياه في جوسيابي على بعد 100 كيلومتر شمالا مما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات للسكان للانتقال إلى أماكن أكثر أمنا. عدد الضحايا وصل إلى العشرات، كما أعلنت السلطات، في حين أجبرت السيول 35 ألف شخص الى النزوح.

وأعلن جهاز الحماية المدنية في باهيا عن إصابة أكثر من 200 شخص بجروح منذ بدء هطول الأمطار الغزيرة وفقدان أشخاص آخرين.

وتفاقم الوضع بسبب الأمطار التي هطلت على المنطقة خلال ساعات، حيث تأثرالألاف من الساكنين.

وبحلول بعد ظهر الأحد أرتفع عدد البلدات التي أعلنت حالة الطوارىء الى 72، بينها 58 بلدية تعاني من أزمات شديدة بسبب الفيضانات.

وقال الحاكم روي كوستا الذي قام بتفقد المناطق المتضررة بالطائرة الأحد إنها مأساة هائلة، لا أتذكر شيئا بهذا الحجم في تاريخ باهيا الحديث. عدد المنازل والشوارع والبلدات المغمورة تماما بالمياه أمر مرعب حقا.

هذا وجرت عملية مشتركة أطلقتها حكومة ولاية باهيا والحكومة الفدرالية بمشاركة أفراد ومروحيات ومعدات لإغاثة آلاف السكان المحاصرين بسبب الفيضانات، بالتعاون مع ولايات أخرى مثل ميناس جيرايس وإسبيريتو سانتو وساو باولو.