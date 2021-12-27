إلغاء مئات الرحلات الجوية بسبب ارتفاع الإصابات بأوميكرون

العالم – خاص بالعالم

مئات الرحلات الجوية ألغت، بسبب ارتفاع الإصابات بمتحور أوميكرون بين أفراد الأطقم . وتزامنت عطلة عيد الميلاد ، التي عادة ما تكون وقت الذروة للسفر ، مع الانتشار السريع للمتغير الجديد في أمريكا. و أجبر عشرات الألوف من المسافرين على تغيير خططهم. وألغت شركات أكثر من سبعمئة وعشرين رحلة داخل الولايات المتحدة أو إليها أو منها ، وفقا لإحصاء على موقع تتبع الرحلات الجوية.

ويرجح إلغاء المزيد من الرحلات الجوية، في حين تأخرت أكثر من الف وأربعمئة رحلة. واضطرت شركات الطيران إلى إلغاء رحلات بسبب احتياج طيارين وأفراد طواقم إلى العزل الصحي. رغم الاضطراب في بعض المطارات في أمريكا وعالميا، أظهرت بيانات موقع التتبع إلغاء أكثر من ألفي رحلة وتأخر أكثر من سبعة آلاف رحلة أخرى شرق الولايات . كما ألغيت قرابة ألف رحلة طيران في يوم عيد الميلاد

الاضطراب امتد الى الرحلات البحرية حيث عادت سفينة سياحية إلى الميناء بعد أن تم رفضها في المكسيك بسبب تفشي المرض على متنها، ومنعت السلطات بالمكسيك الضيوف من مغادرة السفينة بسبب اختبارات كوفيد الإيجابية لحوالي واحد وعشرين من أفراد الطاقم على متن السفينة. وأكدت شركة الرحلات البحرية أن جميع أفراد الطاقم تم تطعيمهم بالكامل وظهرت عليهم أعراض خفيفة ، لكن تم عزل جميع المخالطين عن قرب.