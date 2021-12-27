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بالفيديو.. سلاح التلاعب بالوعي لاختراق المجتمع العربي

الإثنين ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢٧ بتوقيت غرينتش

اعد الكيان الصهيوني استراتيجية للتلاعب بالوعي ليكون احد اسلحته ضد المجتمعات العربية.

العالم – خاص بالعالم

كما قال مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مروان عبد العال ان هناك استراتيجية للتلاعب بالوعي وهو احد الاسلحة ضد المجتمعات العربية لاختراقها.

واشار مروان عبد العال الى ضرورة الكشف عن طبيعة هذه الاستراتيجية ومعرفة الاليات والادوات التي تتعمل بها ومنها صناعة النجوم المشاهير لان المتابعين عادة ما يحبون ما يحبه هذا النجم.

واكد مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين انه يجب الاستعانة برموز تستند على مجد وطني حقيقي مثل الجزائر التي يمكنها ان تقول كلمة من خلالها مشاهيرها لحماية وعي الشباب العربي.

واضاف عبد العال انه لا يمكن للدول العربية الاكتفاء بالنجاحات الرياضية مثلا واعتبارها انجاز وطني لكن يجب استخدامها لتحقيق انجازات وطنية تصب في مصلحة شعوبها والقضية الفلسطينية.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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