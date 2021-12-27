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وزير الخارجية الايراني :

الحكومة تركز على التعاون مع الجوار والدبلوماسية الاقتصادية

الحكومة تركز على التعاون مع الجوار والدبلوماسية الاقتصادية
الإثنين ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:١٩ بتوقيت غرينتش

اكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان بان الحكومة تركز في سياساتها على التعاون مع الدول الجارة والتقدم بالدبلوماسية الاقتصادية وعازمة على المزيد من فتح باب التعاون الثنائي ومتعدد الاطراف خاصة على الصعيد الاقليمي.

العالم - ايران

يتبع...

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