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إصابة 11 مواطناً بغارات العدوان على تعز وخروقات مستمرة بالحديدة

إصابة 11 مواطناً بغارات العدوان على تعز وخروقات مستمرة بالحديدة
الإثنين ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٣٦ بتوقيت غرينتش

أصيب 11 مواطنا يمنيا في غارات لطيران العدوان السعودي بمحافظة تعز، واستمرت خروقات هدنة الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

العالم - اليمن

وذكر مصدر عسكري يمني، أن قوى العدوان ارتكبت 92 خرقاً بينها محاولة تسلل في مديرية حيس وغارة لطيران العدوان على المديرية نفسها، وثلاث هجمات بطائرات تجسسية وقصف مدفعي وبمختلف الأسلحة.

وأكد المصدر إصابة سبعة مدنيين جراء استهداف طيران العدوان سيارتهم التي تحمل مواد غذائية، بغارتين في قرية الذنبة بمديرية مقبنة محافظة تعز.

كما أصيب مديرا مكتبي الصحة والزراعة بمديرية مقبنة واثنان آخران، بغارتين لطيران العدوان استهدفت سيارتهم أمام مستشفى النصر بمنطقة سقم في المديرية ذاتها.

وشن طيران العدوان غارة على مديرية صالة في تعز.

وأفاد المصدر بأن طيران العدوان شن غارتين على الحي الليبي في عصر بمديرية معين بأمانة العاصمة ما أدى إلى أضرار متفاوتة في منازل المواطنين وحالة فزع في أوساط الأهالي.

وأوضح أن طيران العدوان شن 16 غارة على البلق بمديرية الوادي، وثماني غارات على مديريتي الجوبة وصرواح بمحافظة مأرب، وغارتين على منطقة اليتمة في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

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