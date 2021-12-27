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في ريف دمشق..

الزراعة السورية تقيم حفلا مركزيا بعيد الشجرة الـ70 الخميس القادم

الزراعة السورية تقيم حفلا مركزيا بعيد الشجرة الـ70 الخميس القادم
الإثنين ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٧ بتوقيت غرينتش

تحت شعار (الشجرة رئة الحياة) تقيم وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي السورية احتفالاً مركزياً بعيد الشجرة السبعين يوم الخميس القادم بموقع الجويرات في منطقة قدسيا بريف دمشق.

العالم - سوريا

مدير الحراج في وزارة الزراعة الدكتور علي ثابت أوضح في تصريح لـ سانا، أن الاحتفال هذا العام سيقام بمساحة تبلغ نحو 5ر7 هكتارات حيث سيتم تشجيرها بنحو 4500 شجرة حراجية متنوعة من الصنوبر الثمري والأرز اللبناني والسنديان بما يتلاءم مع الظروف البيئية والمناخية والأرضية للمنطقة.

ولفت ثابت إلى أن الاحتفال لا يقتصر على مجرد المشاركة في تشجير الغراس وزراعتها في الأرض الدائمة بل الاستمرار في متابعتها ورعايتها وحمايتها من العابثين وجميع التعديات التي من الممكن أن تمس بها وتقديم ما يلزم لضمان نجاحها لتكون نواة لغابة مستقبلية تسهم في زيادة رقعة المساحات الخضراء وترميم الغابات الطبيعية المحيطة بها.

وأوضح ثابت أن الوزارة تسعى لتكريس مفهوم الاستدامة في زراعة الشجرة الحراجية التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي من خلال تعزيز التنوع الحيوي داعياً جميع شرائح المجتمع الى المساهمة بهذا الاحتفال لتصبح زراعة الأشجار الحراجية ثقافة وسلوكاً.

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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 27-12-2021

في ريف دمشق.. الزراعة السورية تقيم حفلا مركزيا بعيد الشجرة الـ70 الخميس القادم

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