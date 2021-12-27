الإثنين ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١
١١:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

خطيب زادة: اغتيال الشهيد سليماني مثال لارهاب الدولة

خطيب زادة: اغتيال الشهيد سليماني مثال لارهاب الدولة
الإثنين ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:٠٣ بتوقيت غرينتش

اعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، اغتيال القائد الشهيد قاسم سليماني مثالا للهجوم الارهابي وارهاب الدولة، مؤكدا بان ايران لن تألو جهدا لجر المسببين والآمرين والمنفذين والمشاورين لهذا العمل الارهابي للمثول امام العدالة.

العالم - ايران

يتبع...

روابط ذات صلة

توقيع بيان ايراني عراقي مشترك حول متابعة ملف اغتيال الشهيد سليماني

إيران سلّمت العراق 300 وثيقة حول اغتيال الشهيد قاسم سليماني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إيران وضعت "إسرائيل" في حجمها الطبيعي.. لا تهديدات تُسمع في فيينا

السعودية وموريتانيا تبحثان التعاون العسكري

المحكمة الاتحادية ترد دعوى الغاء نتائج الانتخابات التشريعية

طلب غريب من محمد صلاح لقبول التجديد مع ليفربول

وزير الداخلية الايراني: ليس من المقرر زيادة سعر البنزين

خطيب زادة: اغتيال الشهيد سليماني مثال لارهاب الدولة