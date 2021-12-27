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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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خطيب زادة: اغتيال الشهيد سليماني مثال لارهاب الدولة
الإثنين ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:٠٣ بتوقيت غرينتش
اعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، اغتيال القائد الشهيد قاسم سليماني مثالا للهجوم الارهابي وارهاب الدولة، مؤكدا بان ايران لن تألو جهدا لجر المسببين والآمرين والمنفذين والمشاورين لهذا العمل الارهابي للمثول امام العدالة.
العالم
-
ايران
يتبع...
تصنيف :
أهم الأخبار
إیران
سياسة
كلمات دليلية :
اغتيال
ارهاب الدولة
الشهيد سليماني
خطيب زادة
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