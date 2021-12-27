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وزير الداخلية الايراني: ليس من المقرر زيادة سعر البنزين

وزير الداخلية الايراني: ليس من المقرر زيادة سعر البنزين
الإثنين ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:٠٦ بتوقيت غرينتش

اكد وزير الداخلية الايراني احمد وحيدي بانه ليس من المقرر زيادة سعر البنزين في العام الايراني الجاري الذي ينتهي في 20 آذار /مارس 2022.

العالم - ايران

وقال وحيدي في تصريح ادلى به اليوم الاثنين على هامش تفقده لمعرض قدرات ومنجزات الجهاد الجامعي المقام في طهران: ان سعر البنزين لن يزداد هذا العام (العام الايراني ينتهي في 20 آذار/مارس) وليس من المقرر رفع سعره.

وفي الرد على سؤال لمراسل وكالة "فارس" حول ميزانية المناطق الاقل نموا في البلاد فی العام القادم قال: ان احدى القضايا ذات الاهتمام من قبل الحكومة هي متابعة امور المناطق الاقل نموا ومعالجة الحرمان فیها ودعم فرق العمل الشعبي الطوعي والمؤسسات المدنية والحكومية وميزانية ازالة الحرمان.

واضاف: ان الحكومة تعتزم العمل على ازالة الحرمان من المناطق التي تعاني من ذلك بافضل صورة واسرع وقت ممكن خاصة فی المناطق الاقل نموا.

واكد بان الحكومة تسعى لايجاد التوازن المناطقي على اساس الاحصائيات العامة وقال: بطبيعة الحال فان الميزانية التي اخذتها الحكومة بنظر الاعتبار يجب المصادقة عليها في مجلس الشورى الاسلامي ولكن بالاجمال توقعت الحكومة تخصيص موارد جيدة في هذا المجال.

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