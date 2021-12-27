الإثنين ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١
١١:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

طلب غريب من محمد صلاح لقبول التجديد مع ليفربول

طلب غريب من محمد صلاح لقبول التجديد مع ليفربول
الإثنين ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:٠٦ بتوقيت غرينتش

يخوض ليفربول محادثات مكثفة مع نجمه، محمد صلاح، بشأن توقيع عقد جديد معه، حيث يتطلع "الريدز" لربط الجناح المصري بصفقة طويلة الأمد.

العالم - رياضة

وبحسب ما ورد من أنباء، طالب صلاح النادي الإنجليزي بالتوقيع مع مهاجم معروف كجزء من مفاوضات عقده.

وقالت قناة "سكاي سبورت" الألمانية أن صلاح طلب شراء مهاجم جديد خلال المناقشات حول الصفقة، بحيث يتم ربط الريدز بإيرلينغ هالاند، الذي من المقرر أن يغادر بوروسيا دورتموند في الصيف، وبنجم ليل الفرنسي، جوناثان ديفيد.

ويأتي الطلب الذي يبدو غريبا بعض الشيء في إطار سعي النجم المصري لضمان استمرارية منافسة ليفربول على كافة الألقاب من خلال عملية إحلال وتجديد سريعة بضم أفضل اللاعبين في العالم.

ويضاف طلب صلاح هذا إلى شرطه، وهو الراتب الضخم الذي يطمح إليه اللاعب، والذي قيل أنه يصل إلى نصف مليون جنيه إسترليني أسبوعيا.

وينتهي عقد محمد صلاح البالغ 29 عاما في أنفيلد نهاية الموسم المقبل.

روابط ذات صلة

محمد صلاح يقترب من الغياب عن منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا

مفاجأة .. ما هو النادي الإنجليزي الذي يفضله محمد صلاح على برشلونة؟

محمد صلاح يشعل ازمة حول شرب الخمور ودار الإفتاء ترد

تمريرة "محمد صلاح" وتسديدة "أوريغي" تخطف فوزا قاتلا لليفربول

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إيران وضعت "إسرائيل" في حجمها الطبيعي.. لا تهديدات تُسمع في فيينا

السعودية وموريتانيا تبحثان التعاون العسكري

المحكمة الاتحادية ترد دعوى الغاء نتائج الانتخابات التشريعية

طلب غريب من محمد صلاح لقبول التجديد مع ليفربول

وزير الداخلية الايراني: ليس من المقرر زيادة سعر البنزين

خطيب زادة: اغتيال الشهيد سليماني مثال لارهاب الدولة