الصحة الايرانية: 1967 إصابة و34 وفاة جديدة بكورونا

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الأحد ولغاية ظهر اليوم الأثنين تم تسجيل 1967 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 186 ألفا و729 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 344 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 2766 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و 28 ألفا و495 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 34 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 131.434 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 59 مليونا و592 ألفا و770 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 51 مليونا و 402 ألفا و 858 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 5 ملايين و 922 ألفا و 213 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 117 مليونا و 340 ألفا و424 جرعة.

واوضحت الوزارة بانه تم لغاية الآن اجراء 41 مليونا و 592 ألفا و 984 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

واشارت الصحة الايرانية الى عدم وجود أي مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، فيما توجد الحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 53 مدينة، والحالة الزرقاء (قليلة الخطورة) في 395 مدينة.