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مصادر روسية: تحطم مروحية على متنها 3 أشخاص قرب مدينة "إيجيفسك"

الإثنين ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:٥٣ بتوقيت غرينتش

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