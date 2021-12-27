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مبعوث بوتين يحدد مصير المعركة مع فلول الإرهابيين بسوريا

مبعوث بوتين يحدد مصير المعركة مع فلول الإرهابيين بسوريا
الإثنين ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

أكد الكسندر لافرنتييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا أن الدول الضامنة لعملية أستانا تعمل على زيادة فعالية عمليات مكافحة الإرهابيين في سوريا وتقليل مستوى التصعيد في البلاد.

العالم - سوريا

وشدد لافرنتييف في مقابلة مع وكالة أنباء تاس اليوم على وجوب مواصلة الحرب على ما تبقى من المظاهر الإرهابية في سوريا نظراً لأنه لا يزال عدد كبير من الجماعات المتطرفة والإرهابية في إدلب بشكل خاص.

ولفت لافرنتييف إلى أن المشاورات الجارية حالياً تستهدف إيجاد وتطوير الآليات التي من شأنها أن تؤدي إلى زيادة فعالية العمل على مكافحة الإرهاب وتقليل مستوى التصعيد مبيناً أن بلاده تواصل التفاعل مع الولايات المتحدة بشأن سوريا رغم استمرار تدني مستوى العلاقات بين البلدين بشكل عام وبقائها “عند مستوى منخفض وقابل للتفجر”.

وكانت الدول الضامنة لعملية أستانا جددت إثر اجتماعها في تموز الماضي في العاصمة الكازاخية نور سلطان تأكيد التزامها القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها وبمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة مشددة على مواصلة العمل المشترك لمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومسمياته في سوريا ورفض الأجندات الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادتها وسلامتها الإقليمية.

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