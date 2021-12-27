الامن العراقي يضبط صواريخ وأعتدة متنوعة غربي نينوى

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وذكرت الخلية في بيان ، إنه "استنادا الى معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة ١٥ احدى مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع والتي اكدت وجود كدس للعتاد من مخلفات داعش الارهابي في قضاء تلعفر غربي نينوى".



وتابع، إنه "على اثر تلك المعلومات تم التنسيق مع استخبارات الفوجين الثاني والثالث لواء المشاة ٧٣ وقوات من الافواج ذاتها للوصول إلى مكان الكدس وضبط بداخله 70 قنبرة هاون مختلفة العيارات وستة عبوات ناسفة محلية الصنع وخمس مساطر تفجير وصاروخين احدهما لطائرة مسيرة والاخر صاروخ غراد، وثلاث رمانات مختلفة بالاضافة الى قذيفة مدفع عيار ١٣٠ ملم وهي من مخلفات داعش الارهابي".