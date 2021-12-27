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مصادر عراقية: رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم يعلن التزامه بقرار المحكمة الاتحادية رفض الغاء نتائج الانتخابات وعدم المشاركة بالحكومة

الإثنين ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

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