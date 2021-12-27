تنويه هام الى السوريين في عموم البلاد..هذه قصة بذور قمح ملوثة!

العالم - سوريا

وذكرت مصادر أهلية في منطقة المالكية لسانا أن منظمة غير شرعية وزعت بالتعاون مع “قسد” وبإشراف الاحتلال الأمريكي بذار قمح على الفلاحين والمزارعين في قرى عين ديوار ومزرعة النصارة وحب الهوى وتل الذهب وعين الخضرة الجديدة والغمر لافتة إلى أنه من المقرر أن يشمل التوزيع اليوم قرى الزهيرية وعين الخضرة القديمة والصحية ثم باقي القرى في وقت لاحق.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال الأمريكي توهم الأهالي بأن البذار الموزعة جيدة وذات جودة عالية لتشجيعهم على استخدامها في حقولهم رغم أنه قمح مهجن ويحتوي على آفات زراعية تؤدي زراعتها إلى إخراج الأراضي الزراعية من الاستثمار بالتدريج لتصبح غير قابلة للزراعة مستقبلاً وبالتالي ضرب الموسم الاستراتيجي الرئيس في الجزيرة السورية وخلق كارثة غذائية للمواطنين.

وقال مدير الزراعة والإصلاح الزراعي في الحسكة سعيد ججي إن البذار التي وزعت أمس تم إدخالها عبر معبر الوليد غير الشرعي مؤخراً مشيراً إلى أنها المرة الثانية التي يقدم فيها الاحتلال على إدخال بذار قمح مجهولة المصدر خلال الشهرين الأخيرين حيث بينت التحاليل المخبرية أنها غير صالحة للزراعة لأن 40 بالمئة منها تحتوي على إصابات بآفة “النماتيدا” التي تستوطن الأراضي الزراعية وتدمرها بشكل نهائي.

وحذر ججي كل الفلاحين والمزارعين من استلام بذار مجهولة المصدر منوهاً بأن المديرية ستقوم من خلال الوحدات الإرشادية والدوائر الزراعية بتحذير الفلاحين في مختلف المناطق من التعامل مع هذه البذار وعدم زراعتها لأنها تمهد لتدمير الزراعة بشكل نهائي في المنطقة.

وحذر رئيس اتحاد فلاحي محافظة الحسكة عبدالفتاح أحمد كان أكثر من مرة من التعامل مع بذار مجهولة المصدر لأنها تشكل تهديداً واضحاً لمستقبل الأراضي الزراعية داعياً الفلاحين لرفض استلام أي كميات من هذه البذار فهي بمثابة السم القاتل لأراضيهم والاعتماد فقط على ما تقدمه لهم المؤسسة العامة لإكثار البذار.

وتعمد قوات الاحتلال الأمريكي من خلال ممارساتها الإجرامية وأعمال نهب وسلب الثروات السورية بالتعاون مع “قسد” إلى محاربة الفلاحين والمزارعين ومحاولة خنقهم معيشياً ودفعهم لترك مناطقهم فقد لجأت على مدار السنوات الأخيرة إلى حرق المحاصيل الزراعية بطائراتها التي تعمدت إلقاء بالونات حرارية خلال مواسم الحصاد على مساحات واسعة من الحقول المزروعة بالقمح والشعير ما تسبب بخسائر كبيرة.