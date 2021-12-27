السعودية تعدم يمنيا في الرياض

العالم- السعودية

وأوردت وكالة الأنباء السعودية الحكومية (واس) نقلا عن بيان لوزارة الداخلية أنّه تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق محمد عبدالله أحمد الصدام الاثنين بمدينة الرياض الذي "عمل على استهداف تجمعات مدنية في أحد المرافق العامة بتوجيه من تنظيم داعش الإرهابي وذلك من خلال عملية انتحارية يقوم بتنفيذها باستخدام حزام ناسف وتصوير الموقع المستهدف وتأييده ومبايعته للتنظيم وتبني أفكاره" على حد تعبيرها.

ولم توضح السلطات مزيدا من التفاصيل عن تاريخ توقيف المتهم أو مكان اعتزامه تنفيذ "هجومه الانتحاري".

وأشارت الوكالة إلى أن محكمة الاستئناف المتخصصة والمحكمة العليا أيدتا حكم الإعدام الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة.

وتشهد المملكة التي كانت لعقود محافظة للغاية إصلاحات اجتماعية غير مسبوقة تضمنت إقامة حفلات غنائية وفنية تشهد اختلاطا بين الرجال والنساء.

ويحذر خبراء من أن إدخال مثل هذه الإصلاحات في مجتمع محافظ للغاية، ينطوي على مخاطر.

ولطالما تعرّضت المملكة المحافظة لانتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان بسبب معدلات الإعدام المرتفعة ونظامها القضائي.

ومنذ بداية العام الحالي، أُعدم أكثر من 65 شخصا بحسب حصيلة وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية.

وذكرت منظمة العفو الدولية أنّ السعودية أعدمت في 2019، 184 شخصا، وهو أكبر عدد في غضون عام واحد في المملكة. وأعلنت هيئة حقوق الإنسان السعودية في كانون الثاني/ يناير أنها سجلت 27 حكما بالإعدام في عام 2020، أي بانخفاض قدره 85 بالمئة عن العام الذي سبقه بسبب تعليق أحكام الإعدام عن الجرائم المتعلقة بالمخدرات.