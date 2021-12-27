لهذا السبب.. الرئيس الصومالي يعلق سلطات رئيس الوزراء

العالم – خاص بالعالم

من جهته امر رئيس الوزراء الصوكالي جميع قوات الامن بتلقي الاوامر منه ،ما قد يعقد الاوضاع اكثر في هذا البلد الافريقي المضطرب.

وتحتدم الساحة الصومالية بتطورات قد تبدل المشهد السياسي الحالي،مع قرار الرئيس محمد عبدالله تعليق سلطات رئيس الوزراء محمد حسين روبلي للاشتباه في تورطه في قضايا فساد وقضايا تأجيل الانتخابات في أحدث نزاع على السلطة.وذكر الرئيس كذلك أنه عزل قائد قوات البحرية الجنرال عبد الحميد محمد ديرر انتظارا لتحقيقات مماثلة.

رئيس الوزراء بروبلي أمر جميع قوات الأمن بتلقي الأوامر منه مباشرة مما قد يعمق الخلافات بينه وبين الرئيس محمد عبد الله محمد..من جهته اعتبر المتحدث باسم الحكومة محمد إبراهيم معلمو إن تصرف الرئيس غير دستوري وإن روبلي سيواصل الاضطلاع بمهامه..كما وصف نائب وزير الإعلام إن الخطوة بأنها انقلاب غير مباشر من الرئيس.

وتراوحت التهم الموجهة لروبلي ما بين استيلائه على أراض عامة مملوكة للجيش الصومالي والتدخل في تحقيق لوزارة الدفاع. وهذه أحدث جولة في نزاع قديم بين الزعيمين يقول محللون إنه يشتت انتباه الحكومة عن قتالها ضد حركة الشباب المسلحة وتمردها بحسب السلطات منذ العام الفين وسبعة.

وتبادل الرئيس محمد ورئيس الوزراء روبلي الاتهامات الأحد بالمسؤولية عن تعطيل الانتخابات البرلمانية الجارية في بلد تمزقه هجمات المسلحين وتناحر العشائر. ودعت الولايات المتحدة في وقت متأخر الأحد إلى إتمام الانتخابات على نحو موثوق وسريع.

ووقع أول صدام بينهما في أبريل نيسان عندما مدد الرئيس بشكل أحادي فترة رئاسته البالغة أربع سنوات لمدة عامين آخرين، مما دفع فصائل من الجيش متحالفة مع كلا الرجلين للسيطرة على مناطق مختلفة في العاصمة مقديشو بعد اشتباكات عنيفة. وسويت المواجهة عندما كلف الرئيس روبلي بالأمن وتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية المؤجلتين في حين ألغى البرلمان قرار تمديد الفترة الرئاسية.