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العامري: من باب حرصنا الشديد على الالتزام بالدستور والقانون وخوفنا على استقرار العراق أمنيا وسياسيا نلتزم بقرار المحكمة الاتحادية

الإثنين ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

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