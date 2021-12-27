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شاهد.. أبناء البصرة يحيون ذكرى استشهاد قادة النصر

الإثنين ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

تشهد مدينة البصرة جنوبي العراق فعاليات شعبية مختلفة لاحياء الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قادة النصر الجنرال قاسم سليماني والقائد ابو مهدي المهندس. وشدد المشاركون على ضرورة كشف نتائج التحقيق باسرع وقت وملاحقة مرتكبي جريمة المطار.

العالم – خاص بالعالم

من مختلف مناطق البصرة جنوبي العراق جاءت هؤلاء النسوة ليحتشدن في اكبر شوارع المحافظة للمشاركة في مسيرة إحياء الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد القائدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ورفاقهما .. المشاركات عبرن عن مشاعرهن من خلال إطلاق الشعارات المنددة بجريمة المطار والدعوة إلى طرد القوات الأمريكي من البلاد كرد على استهداف قادة النصر.

المسيرة النسوية تخللتها فعاليات ومراسم لإحياء ذكرى استشهاد قادة النصر إذ أقام مركز الجنوب الثقافي الإسلامي في الجنوب مهرجانا جماهيريا حاشدا عبر من خلاله المشاركون عن وفائهم للشهيدين سليماني والمهندس وسط مطالبات رسمية بكشف نتائج التحقيق كاملة ومعاقبة مرتكبي جريمة المطار.

والى جانب هذه الفعاليات يستعد العراقيون لمسيرات حاشدة ستنطلق مطلع العام المقبل ذكرى جريمة اغتيال قادة النصر وسط مطالبات رسمية وشعبية بضرورة إخراج القوات الامريكية من البلاد.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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شاهد.. أبناء البصرة يحيون ذكرى استشهاد قادة النصر