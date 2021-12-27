تركيا: منظومة 'حصار' محلية الصنع جاهزة للاستخدام

العالم ـ تركيا

ونقلت وكالة "الأناضول" عن دمير، مساء الأحد، قوله: "نظامنا الصاروخي الوطني للدفاع الجوي أصاب هدفا عالي السرعة على ارتفاعات عالية في اختبار القبول الأخير قبل دخول المستودع".

تم تطوير منظومة "حصار O +" محليا بالتعاون مع عملاقي صناعة الدفاع التركية "أسيلسان" و"روكيتسان"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء.

تشير تقارير إلى أن نظام الدفاع الجوي يمكنه اعتراض ما يصل إلى 9 أهداف في وقت واحد بزاوية 360 درجة وعلى مدى يصل إلى 15.5 ميلا.

وصمم النظام للدفاع عن القوات البرية التركية ضد المقاتلات والمروحيات والطائرات دون طيار وصواريخ كروز وصواريخ جو – أرض.