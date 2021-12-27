الإثنين ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١
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حركة عصائب اهل الحق في العراق: مع تأكيدنا على استقلالية القضاء وعدم التدخل في عمله أو توجيه الضغط عليه إلا أننا نأسف لقرار المحكمة الإتحادية

الإثنين ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٢١ بتوقيت غرينتش

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