شاهد..البحرين مقبرة حقوق الإنسان

العالم - خاص بالعالم

وقال صالح في حديث لبرنامج "حديث البحرين" على شاشة قناة العالم الإخبارية، إن استشهد جل من ابناء الشعب البحريني تحت التعذيب المتوحش لنظام البحرين داخل السجون.

واضاف: في السبعينات استشهد داخل السجون البحريينة تحت التعذيب الشهيد سعيد عوينات واخرين، وفي الثمانيات جميل العلي رضي مهدي زين الدين سيد هاشم علوي واخرين، وفي التسعينات مجموعة اخرى من بينهم نضال النشابة وسعيد السكافي واخرين، مشيرًا الى ثورة البحرين الحالية التي استشهد فيها ما لا يقل عن خمسة او ستة شهداء قضوا نحبهم تحت التعذيب في السجون البحرينية، من بينهم الشهيد فخراوي والشهيد حسن جاسم والشهيد على الصقر وزكريا العشيري واخرين.

واوضح صالح، أن الشعب البحريني يعاني من عدم الاحترام لحقوق الانسان، والتوحش الخليفي، وذلك بسبب مطالبته بحقه المشروع، من حقوق عادلة وديمقراطية،العدالة وبالدوائر الانتخابية، والمواطنة المتساوية وما الى ذلك، منوهًا الى ان كل من يطالب بهذه الحقوق يقع ضحية للسطلة البحرينية المتغطرسة والمتوحشة.

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