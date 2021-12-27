رئيس منظمة الطاقة الذرية يتفقد عائلة الشهيد أحمدي روشن

العالم - ايران

والتقى محمد إسلامي ، نائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ، مع أسرة شهيد الصناعة النووية مساء الأحد ، بعد اجتماع مجلس الوزراء وعشية ذكرى استشهاد مصطفى أحمدي روشن ، وتحدث معهم حول اجراءات وخصوصيات وانشطة أفراد أسرته ونشاطهم العلمي ، وخطط المنظمة للتعريف بالإنجازات والمزايا العديدة للصناعة النووية.

وأكد نائب رئيس الجمهورية أن كل ما لدينا هو من ثمار الشهداء وان الشهداء هم مناراتنا ، وقال: "التنظيم مُزين بدماء كبار الشهداء ونحن فخورون بالسير في طريقهم". وقد استشهد هؤلاء الشهداء على أيدي عملاء الاستكبار وأعداء لهذه الأمة بهدف وقف الصناعة النووية الإيرانية. في السنوات التي أعقبت انتصار الثورة الإسلامية ، وخاصة في العقد الماضي ، حاولوا إخراج أشخاص نوويين فعالين من بلدنا من خلال التهديد والرشاوى. ونجحوا في السنوات الماضية في تحقيق بعض أهدافهم الشريرة ونفذوا هذه المؤامرة عبر اغتيال ستة من كبار شهداء الصناعة النووية من بينهم الشهيد أحمدي روشان.

وأشار إلى الهدف المهم للشهداء النوويين وهو تعزيز قدرة البلاد في مجال التكنولوجيا النووية وتطويرهذه التكنولوجيا وقال: "الحمد لله طريق الشهداء مستمر". وقد تفقدنا هذه الليلة هذه العائلة العزيزة لنبلغهم بأن طريق أحمدي روشن وطريق الشهداء النوويين مستمر.